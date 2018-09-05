Жители Оренбуржья ощутили отголоски уральского землетрясения

Отголоски землетрясения, произошедшего в среду на Урале, докатились и до Оренбургской области. В регионе были зафиксированы подземные толчки в два балла. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону со ссылкой на данные Оренбургского научного центра уральского отделения РАН.

- На территории нашей области учеными были зафиксированы сотрясения интенсивностью 2.0, - уточнили в пресс-службе ведомства. - С удалением во все стороны от эпицентра толчки чувствуются все слабее и слабее и, наконец, уже не ощущаются человеком, но записываются точными инструментами.

Звонков от граждан по данному факту в подразделения регионального МЧС не поступало.

Напомним, 5 сентября на Урале произошло землетрясение, эпицентр которого находился в 133 километрах от Уфы. Около двух часов ночи по московскому времени в Катав-Ивановском муниципальном районе была зафиксированы подземные толчки на глубине десяти километров. ГУ МЧС России по Башкирии также подтвердило сейсмическую активность на территории региона.