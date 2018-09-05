Против министра спорта Кубани возобновили уголовное дело

Министр физической культуры спорта Кубани олимпийская чемпионка 1980 года по легкой атлетике Людмила Чернова вновь стала фигуранткой уголовного дела. Эту информацию подтвердил источник "РГ" в правоохранительных органах края.

Собеседник сообщил, что постановление следователя Главного следственного управления ГУ МВД по краю о прекращении уголовного дела в отношении министра было отменено надзорным ведомством "после проверки в порядке прокурорского надзора".

В конце апреля в отношении 62-летней Людмилы Черновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение полномочий" из-за выплат футбольному клубу "Кубань" денег из бюджета на сумму 886 миллионов рублей. Инкриминируемые ей противоправные деяния, как было озвучено в суде, связаны с реализацией программы "Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта на 2012-2014 годы".

С 3 мая Чернова находилась под домашним арестом, затем мера пресечения была замена на подписку о невыезде. При этом на своем рабочем месте, как рассказали в министерстве, она с момента задержания еще не появлялась.

В конце августа в СМИ появилась информация о прекращении уголовного преследования заслуженного мастера, причем по реабилитирующим основаниям - в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Эту новость сообщил адвокат Александр Шутков.

На просьбу "РГ" прокомментировать ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по краю не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. "Ответ невозможен в связи с невозможностью вмешательства в работу правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.

Сегодня стало известно о возобновлении уголовного дела в отношении чиновника администрации региона. С чем это связано, правоохранители не поясняют.