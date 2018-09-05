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05.09.2018 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Против министра спорта Кубани возобновили уголовное дело

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Министр физической культуры спорта Кубани олимпийская чемпионка 1980 года по легкой атлетике Людмила Чернова вновь стала фигуранткой уголовного дела. Эту информацию подтвердил источник "РГ" в правоохранительных органах края.

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Собеседник сообщил, что постановление следователя Главного следственного управления ГУ МВД по краю о прекращении уголовного дела в отношении министра было отменено надзорным ведомством "после проверки в порядке прокурорского надзора".

В конце апреля в отношении 62-летней Людмилы Черновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение полномочий" из-за выплат футбольному клубу "Кубань" денег из бюджета на сумму 886 миллионов рублей. Инкриминируемые ей противоправные деяния, как было озвучено в суде, связаны с реализацией программы "Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта на 2012-2014 годы".

С 3 мая Чернова находилась под домашним арестом, затем мера пресечения была замена на подписку о невыезде. При этом на своем рабочем месте, как рассказали в министерстве, она с момента задержания еще не появлялась.

В конце августа в СМИ появилась информация о прекращении уголовного преследования заслуженного мастера, причем по реабилитирующим основаниям - в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Эту новость сообщил адвокат Александр Шутков.

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На просьбу "РГ" прокомментировать ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по краю не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. "Ответ невозможен в связи с невозможностью вмешательства в работу правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.

Сегодня стало известно о возобновлении уголовного дела в отношении чиновника администрации региона. С чем это связано, правоохранители не поясняют.  

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