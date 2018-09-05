От землетрясения на Урале пострадали более 20 зданий

В Челябинской области проверены социально-значимые объекты, попавшие в зону сейсмической активности на территории Усть-Катавского городского округа, Катав-Ивановского и Ашинского муниципальных районов. Повреждения получили более 20 зданий.

- На 13 часов на территории населенных пунктов, где фиксировалась активность, проведены обследования специальными функциональными группами, - сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. - В Усть-Катавском районе обнаружены незначительные повреждения в двух из 24 социально значимых объектах. В Ашинском повреждены шесть из 45 СОЖ. В Катав-Ивановском районе пока проверены восемь из 36 соцобъектов, повреждения обнаружены в каждом из них.

В администрации Катав-Ивановского района сообщили о повреждении 12 соцобъектов. Как уже писала "РГ", утром экстренно эвакуировали пациентов Центральной районной больницы. А экстремальную госпитализацию перевели на больницы соседнего Усть-Катава.

Кроме того, в шести многоквартирных домах появились трещины на перегородках и потолках. Есть незначительные повреждения на одном из заводов.

В 11.20 отменены занятия во всех школах и Катав-Ивановском индустриальном техникуме, где также выявлены многочисленные трещины и осыпания штукатурки. В детских садах работают дежурные группы, отметили в администрации.