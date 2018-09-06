Сбежавшего из Ижевска экс-главу "Спецгазавтотранса" нашли Москве

Экс-главу "Спецгазавтотранса" в Ижевске, который сбежал из-под домашнего ареста и был объявлен в федеральный розыск, нашли в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Сейчас силовики решают вопрос о возможности его участия в следствии, чтобы изменить меру пресечения на заключение под стражу.

Адвокат Тумаева Андрей Захаров сообщил "РГ", что его подзащитный предупреждал о своем отъезде и сейчас находится в офтальмологической клинике, где накануне ему сделали операцию.

Бывшего руководителя "Спецгазавтотранса" в Удмуртии Владимира Тумаева обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия он лично организовал покушение на некоего Вадима Стяжкина, который работал с его зятем.