В Ижевске экс-глава "Спецгазавтотранса" сбежал из-под домашнего ареста

В Ижевске экс-глава "Спецгазавтотранса" Владимир Тумаев сбежал из-под домашнего ареста. Силовики объявили его в федеральный розыск, сообщил РГ и.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Удмуртии Кирилл Саранцев.

- Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и доставления в Ижевск для производства следственных действий. Пока неизвестно в каком городе он находится, но есть несколько вариантов, мы всю эту информацию проверяем совместно оперативными подразделениями, - пояснил Саранцев.

По его словам, Тумаев уехал из Ижевска не уведомив следствие еще в прошлые выходные - 1 или 2 сентября.

Бывшего руководителя ПАО "Газпром спецгазавтотранс" обвиняют в организации покушения на убийство. По словам следователя Гайдара Нигматзянова Тумаев лично организовал покушение на некоего Вадима Стяжкина, который вел дела с зятем обвиняемого. Меру пресечения Тумаеву меняли несколько раз: сначала суд поместил его под домашний арест, позже заключили под стражу, а потом Тумаева снова отправили под домашний арест до 12 сентября.