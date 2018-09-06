В Астрахани чиновники готовят пособие для родителей "Как выбрать частный детский сад".

Заняться просветительской деятельностью региональный минобр заставила череда скандалов, которые произошли в частных дошкольных учреждениях. О том, как в одном из них двухгодовалых малышей на время тихого часа персонал связывал пеленками, "РГ" писала в статье "Опасная "Полина" (№ 7639 (176) от 12 августа).

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а руководившие коммерческим детсадом супруги Зульфия и Игорь Рузановы арестованы.

В новой методичке пап и мам призывают в первую очередь обращать внимание на наличие у детского сада лицензии, а при ее отсутствии - на уставные документы. Кроме того, родители вправе увидеть документы персонала и проверить, есть ли у воспитателей педагогическое образование и стаж, у всех ли есть санитарные книжки.

Чиновники дают советы, на что следует обратить внимание в пищеблоке, как проверить, соблюдается ли режим дня и как часто происходит замена постельного белья, какими игрушками оснащены игровые комнаты и какой мебелью - спальни.

Кстати

Упорядочить деятельность частных детских садов поможет их объединение в некоммерческую организацию по типу СРО. Перечень "правильных" детских садов и яслей предлагается разместить в Интернете на официальной странице министерства образования и науки Астраханской области: https://minobr.astrobl.ru.