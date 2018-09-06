В исправительной колонии N 9, расположенной в городе Хадыженске Апшеронского района, состоялся первый в крае турнир по гиревому спорту среди осужденных, участниками которого стали представители созданного в ИК-9 физкультурного клуба.

Как мы уже рассказывали ("Колокола над колонией", "РГ-Неделя" от 13.01.2018), в этой колонии действует Анастасиевский храм, который заключенные возвели полностью своими руками - от распилки и сушки древесины до сборки готового резного иконостаса.

Члены православного прихода Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара взяли над учреждением своеобразное шефство. На полученные из президентского гранта на проект "Спорт для заключенных" пять миллионов рублей в колонии был возведен спортивный силовой городок с самыми современными снарядами (одних только тренажеров - 25). А в ИК-9 недавно появился физкультурный клуб, который назвали именем Святителя Николая Японского - основателя первой православной церкви в этой стране.

Занятия для заключенных регулярно проводят представители краевой федерации по пауэрлифтингу и гиревому спорту. И вот теперь здесь состоялось первое официальное соревнование. По словам заместителя начальника ИК-9 подполковника внутренней службы Алексея Елисеева, 16 человек спорили за победу в трех весовых категориях. Девять призеров были награждены медалями, футболками и набором спортивного питания. Причем второе место в весе до 80 килограммов занял осужденный с инвалидностью второй группы по зрению. А Юрий Старков - один из победителей - за три минуты поднял 16-килограммовую гирю 50 раз.

Занятия для заключенных проводят представители краевой федерации по пауэрлифтингу и гиревому спорту

- В колонии отбывает наказание тысяча, как здесь говорят, "первоходов" - тех, кто впервые в жизни оказался за решеткой. Причем большинству еще нет и 30 лет. И занятия спортом становятся чуть ли не единственной отдушиной осужденных, - отмечает президент краевой спортивной федерации Юрий Танаев. - По мнению психологов, перевоспитание и путь к улучшению личных качеств, а значит, и к осознанию своих ошибок и исправлению идут вместе с работой в зоне и занятиями спортом. Да и куда еще можно израсходовать свою энергию, находясь в исправительной колонии?

Кстати



А вот в армавирской ИК-4 заключенные серьезно занимаются самым интеллектуальным видом спорта. Несколько лет назад чемпион мира Анатолий Карпов вместе с ФСИН РФ с помощью интернета организовал шахматный матч между заключенными росийских колоний и тюрьмы американского Чикаго. Итоговый счет первого подобного турнира - 14,5:5,5 (каждый участник сыграл по две партии по 15 минут) в пользу российской стороны. Среди его победителей был и осужденный кубанской колонии Владимир Шабанов.