На Южном Урале установили сейсмические станции после землетрясения

В Катав-Ивановском районе Челябинской области ученые установили временные сейсмологические станции для получения данных.

С помощью этих приборов ученые предварительно установили, что сейсмическая активность затихает, сильных толчков не зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филиппа Верхоланцева.

По данным специалистов, время последнего зафиксированного афтершока - 19:45 местного времени 5 сентября.

Как ранее рассказал "РГ" профессор геологии Стефан Паняк, для прогнозирования таких явлений необходимы десятки очень тонких физических приборов, которые будут работать постоянно. Но землетрясения - уникальные явления для Урала, поэтому отслеживать состояние земной коры постоянно острой необходимости нет.