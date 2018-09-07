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07.09.2018 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В эпицентре землетрясения на Урале зафиксирована сейсмоактивность

Текст: Екатерина Призова

Сейсмическая активность, хотя и уже очень слабая, продолжается в районе землетрясения на Южном Урале.

Напомним, колебания земной коры магнитудой 5,6 по шкале Рихтера были зафиксированы в ночь на среду. Больше всего досталось Катав-Ивановску: в домах тряслась мебель и вибрировали стены, пошли трещинами десятки зданий. От испуга люди выскакивали на улицы едва одетые, с детьми на руках. Затем последовали более слабые афтершоки. Всего, по оценкам очевидцев, с четырех до 10.36 утра произошло не менее 12 толчков.

От землетрясения на Урале пострадали более 20 зданий
На Южном Урале установили сейсмические станции после землетрясения

Как сообщил ТАСС сотрудник Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев, сегодня около шести часов утра некоторые жители города вновь чувствовали легкое дрожание.

Накануне ученые выехали в район землетрясения, где установили временные сейсмологические станции для получения данных. Им удалось уточнить местоположение эпицентра: он находится близ села Карауловка, в 10-15 километрах на северо-запад от Катав-Ивановска.

Доктор геолого-минералогических наук Уральского государственного горного университета Стефан Паняк ранее в беседе с "РГ" заверил, что случившееся - не повод пугаться и ждать катастрофически сильных толчков: уральские горы давно "успокоились", последнее семибалльное землетрясение было здесь около ста лет назад.

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