Появилось новое видео столкновение плавкрана с Крымским мостом

В интернете опубликовали новое видео столкновения плавучего крана с опорой Крымского моста. Видео было снято пассажиром автомобиля, приезжавшего по мосту в момент происшествия.

Напомним, ЧП произошло в субботу утром. Из-за шторма плавучий кран сорвало с якоря и отнесло течением к мосту. Его прибило к 227-й опоре автодорожной части моста на участке между островом Тузла и фарватером. Кран повредил мачту освещения и несколько метров отбойника, конструкции моста не пострадали.

На видео видно автомобиль дорожной службы, который прибыл к месту происшествия, а также сам плавкран, верхняя часть которого вплотную прижата к ограждению трассы.

Пока кран отгоняли подальше, движение по правой полосе в направлении Керчи было перекрыто и возобновилось во второй половине дня.