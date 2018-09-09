Новости

Наблюдатели ОП Подмосковья пожаловались на информационные вбросы 12:44
Молодым москвичам на избирательных участках дарят билеты на концерты 12:37
В Новосибирске на выборы пришли почти 400 тысяч человек 12:34
В Кемерове умер один из пострадавших при обрушении на заводе "Азот" 12:17
В Ступино дачники выстроились в очередь на выборы мэра Москвы 12:04
Клип Киркорова и Баскова за сутки набрал 900 тысяч просмотров 11:57
Мосгоризбирком: Видеокамеры на избирательных участках работают исправно 11:55
Обнародована явка на выборы мэра Москвы 11:46
Появилось новое видео столкновение плавкрана с Крымским мостом 11:45
Губернатором Ямала избран Дмитрий Артюхов 11:40
Власти Украины начали переброску бронекатеров в Азовское море 11:38
Самолет из Антальи приземлился в Пулково с 16-часовой задержкой 11:32
В Ярославской области открылись 852 избирательных участка 11:30
Явка на выборах губернатора в Подмосковье на 10 утра составила 4,35% 11:20
Видео: Серена Уильямс оскорбила судью финала US Open 11:14
МГИК: На выборах мэра Москвы работают свыше 10 тысяч наблюдателей 11:12
"Дачное" голосование предложили проводить по всей России 11:05
Спикер Мособлдумы призвал жителей Подмосковья прийти на выборы 10:27
Социологи рассказали о симпатиях украинцев к Владимиру Путину 10:24
Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья 10:24
Четыре человека погибли в крупном ДТП в Кабардино-Балкарии 10:20
Под Москвой два человека погибли в ДТП с цементовозом 10:18
Сто процентов избирателей проголосовали во втором чукотском селе 10:10
Больше трехсот тысяч избирателей проголосовали в Алтайском крае 10:07
В Японии число погибших при землетрясении возросло до 37 человек 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
09.09.2018 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось новое видео столкновение плавкрана с Крымским мостом

Текст: Юлия Крымова (Керчь)

В интернете опубликовали новое видео столкновения плавучего крана с опорой Крымского моста. Видео было снято пассажиром автомобиля, приезжавшего по мосту в момент происшествия.  

Фото: depositphotos.com
Очевидцы сняли на видео столкновение крана с Крымским мостом

Напомним, ЧП произошло в субботу утром. Из-за шторма плавучий кран сорвало с якоря и отнесло течением к мосту. Его прибило к 227-й опоре автодорожной части моста на участке между островом Тузла и фарватером. Кран повредил мачту освещения и несколько метров отбойника, конструкции моста не пострадали.

На видео видно автомобиль дорожной службы, который прибыл к месту происшествия, а также сам плавкран, верхняя часть которого вплотную прижата к ограждению трассы.

Пока кран отгоняли подальше, движение по правой полосе в направлении Керчи было перекрыто и возобновилось во второй половине дня.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Единый день голосования-2018
Все избирательные участки Подмосковья начали работу
Появилось новое видео столкновение плавкрана с Крымским мостом
Прокуратура США признала ошибочной трактовку переписки Бутиной
Видео: Серена Уильямс оскорбила судью финала US Open