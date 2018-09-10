СК закончил следствие по делу усыновителей из Зеленограда

Дело супругов-усыновителей из Зеленограда, которых обвиняют в жестоком обращении с приемными детьми, направлено в суд.

"По версии следствия, 39-летняя Светлана и 58-летний Михаил Дель, проживающие в Зеленограде, систематически жестоко обращались с приемными детьми, наносили им удары руками, ремнем и иными предметами. Выводы судебно-психиатрических и медицинских экспертиз, показания детей в совокупности с другими доказательствами подтверждают выводы следствия", - цитирует "Интерфакс" представителя Следственного комитета.

Напомним, в январе 2017 года из семьи, где проживали 13 детей (восемь приемных ВИЧ-инфицированных, четверо усыновленных и один кровный) изъяли 10 из них.

Произошло это после того, как воспитательница заметила у одного из приемных детей синяки и сообщила об этом в полицию. С каждым ребенком долго разговаривали психологи и представители общественных организаций. Дети признались, что отец регулярно их бил. А 11-летняя девочка рассказала, что готовила еду для всей семьи, а мама - только для себя. При этом социальные выплаты на детей составляли более чем 600 тысяч руб. в месяц.