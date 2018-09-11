На заводе Свердлова в Дзержинске завершили работы по разминированию

Сотрудники МЧС завершили работы по разбору завалов и утилизации боеприпасов в цехе на ФПК "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске (Нижегородская область), где 31 августа произошел взрыв, унесший жизни пяти человек.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в общей сложности было утилизировано 164 единицы боеприпасов. "По нашей линии все работы завершены, никакой опасности для населения нет", - уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что до сих пор не удалось опознать личность пятого погибшего.

Напомним, причиной ЧП на оборонном предприятии стал взрыв противопехотной мины, сотрудники завода занимались перегрузкой боеприпасов из пришедших в негодность ящиков в новые, чтобы затем отправить их на утилизацию. В результате инцидента начался пожар, помимо пятерых погибших еще как минимум семь человек получили ранения различной степени тяжести. Одна из женщин с ожогами 80 процентов тела доставлена в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

По факту взрыва расследуется уголовное дело.