Один из напавших на пермскую школу подростков признан невменяемым

Один из подростков, напавших на школу в Перми, признан медицинскими экспертами невменяемым. Об этом стало известно сегодня, со слов уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, передает ТАСС.

Напомним, нападение на пермскую школу №127 15 января совершили два подростка, вооружившись холодным оружием (охотничьими ножами). В результате инцидента пострадали 15 человек.

Возбуждено уголовное дело, которое по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина передано в производство Главного следственного управления СК России.