В Дзержинске в результате пожара на предприятии погиб рабочий

В Дзержинске на предприятии "Карбохим" произошел пожар, в результате которого на месте происшествия один человек погиб и еще один получил ожоги и был госпитализирован. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительной информации, на химическом предприятии произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием.

Сейчас на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения нижегородского гарнизона - 14 единиц основной и специальной пожарной техники, 50 человек личного состава. Пожар локализован.

Напомним, 31 августа в цехе ФПК "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске произошел взрыв противопехотной мины, унесший жизни пяти человек, еще семеро пострадали. Разбор завалов и утилизация боеприпасов продолжались больше недели. По факту ЧП расследуется уголовное дело.