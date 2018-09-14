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14.09.2018 19:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане арестован выживший соучастник нападения на бизнесмена

Суд Бугульминского района избрал меру пресечения местному жителю, который вместе с двумя сообщниками попытался ограбить предпринимателя из Бугульмы. Мужчину арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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Напомним, инцидент произошел 12 сентября в доме 41-летнего бизнесмена. Двое вооруженных  огнестрельным оружием грабителей проникли в дом предпринимателя, где напали на него, его супругу и гостя. Злоумышленники связали жильцов, после чего, угрожая оружием, начали требовать деньги. Бизнесмену удалось освободиться от скотча, которым его связали, в результате чего завязалась драка. В ходе потасовки предприниматель схватил два ножа и нанес нападавшим несколько ранений. Оба злоумышленника скончались на месте.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили огнестрельное оружие ограниченного действия, а также рации и бинокль двоих нападавших - уроженцев Самарской области. В кратчайшие сроки был обнаружен и задержан третий участник разбоя - 47-летний житель Бугульмы. Он признался в том, что знаком с убитыми грабителями, однако отрицает свою причастность к самому нападению. По решению суда он задержан до середины ноября.

Ранее стало известно о возбуждении региональным СК уголовного дела в отношении самого предпринимателя, которого заподозрили в превышении пределов допустимой самообороны. Однако позже прокуратура республики отменила решение следователей, посчитав, что нападавшие создавали реальную угрозу жизни для своих жертв. Кроме того, во время завязавшейся потасовки один из злоумышленников пытался застрелить освободившегося бизнесмена, а второй - выбить ножи.

Материалы прокурорской проверки направлены в региональный СК. С предпринимателя на время следственных действий взято обязательство о явке.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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