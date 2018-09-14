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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брат застреленного сотрудника Росгвардии осужден за хранение оружия

В Армавире городской суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном хранении огнестрельного оружия. Осужденный является братом офицера Росгвардии, убитого в ноябре 2017 года в результате перестрелки в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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По данным ведомства, ночью 26 ноября прошлого года мужчина находился вместе со своим братом - врио начальника отдела вневедомственной охраны города - в ресторане "Астория". По данным пресс-службы Росгвардии, офицер ведомства оказался свидетелем конфликта между отдыхающими гражданами. Как уточнили в региональном СК, конфликт произошел между знакомым росгвардейца и местными жителями. В ходе перепалки 36-летний мужчина из компании офицера застрелил своего оппонента. В ответ на это знакомый погибшего шесть раз выстрелил в стрелка, а также в офицера Росгвардии, который находился с ним.

Брат сотрудника ведомства в это время достал из своего автомобиля заряженный 27 патронами автомат АКС 74У конструкции Калашникова и зашел в ресторан. Увидев, что в отношении его родственника "применяется физическое насилие", направил оружие на нападавшего, заставив последнего ретироваться. После мужчина забрал автомат своего знакомого, застреленного ранее, и скрылся на автомобиле. Он был задержан на следующее утро.

- С учетом мнения государственного обвинителя, общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, суд назначил подсудимому два года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина будет отбывать назначенный срок в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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