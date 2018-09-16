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16.09.2018 07:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке нашли тело второго пропавшего рыбака

Текст: Юрий Батин

На Камчатке завершена операция по поиску рыбака с перевернувшейся в бухте Большая Саранная лодки. Тело мужчины нашли.

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В ночь на воскресенье его обнаружили рыбаки с других рыболовецких станов. "На берегу бухты Большая Саранная было обнаружено тело мужчины - жителя города Вилючинск 1969 года рождения", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального управления МВД.

Напомним, лодка, в которой находились трое мужчин, перевернулась ночью 14 сентября. Один смог выбраться на берег. Тело второго рыбаки с соседних станов обнаружили на следующее утро. Второго пропавшего в течение двух дней искали спасатели МЧС, полиция и волонтеры. В поисковой операции были задействованы беспилотники.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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