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17.09.2018 15:52
Рубрика: Происшествия

Эксперт: Новые факты о сбившей Boeing ракете повлияют на Запад

Новые факты о ракете, сбившей малайзийский Boeing 777 под Донецком, могут повлиять на мнение Запада, но не сразу. Об этом RT заявил военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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По словам политолога, данные "убедительно свидетельствуют о том, что пуск был сделан с установки, подчиненной ВСУ". Несмотря на это, Россия не сразу получит сатисфакцию.

"Сразу признания не будет, но я думаю, что никак не может ни объективный суд, ни комиссия не учесть эти неопровержимые доказательства", - заключил Кошкин.

Ранее в Минобороны рассказали о том, что ракета, которая сбила Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Позиция Крушение Boeing под Донецком
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