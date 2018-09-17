Эксперт: Новые факты о сбившей Boeing ракете повлияют на Запад

Новые факты о ракете, сбившей малайзийский Boeing 777 под Донецком, могут повлиять на мнение Запада, но не сразу. Об этом RT заявил военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По словам политолога, данные "убедительно свидетельствуют о том, что пуск был сделан с установки, подчиненной ВСУ". Несмотря на это, Россия не сразу получит сатисфакцию.

"Сразу признания не будет, но я думаю, что никак не может ни объективный суд, ни комиссия не учесть эти неопровержимые доказательства", - заключил Кошкин.

Ранее в Минобороны рассказали о том, что ракета, которая сбила Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию.