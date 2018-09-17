Число жертв ДТП под Ярославлем выросло до шести

Шестой пострадавший в аварии под Рыбинском скончался в больнице, сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, утром 16 сентября на 54 километре трассы Ярославль-Рыбинск столкнулись Nissan X-Trail и Ford Fusion. Лобовой удар был такой силы, что сидевшие в машинах люди вывалились на дорогу. Полиция до сих пор не может установить, кто находился за рулем обеих иномарок. Пять человек - трое из Ford и двое из Nissan - от полученных травм погибли на месте происшествия. 18-летнего парня из японского внедорожника доставили в больницу, он прожил еще сутки.

- Назначены необходимые экспертизы для восстановления механизма ДТП и лиц, управлявших автомобилями в момент аварии, - рассказала руководитель пресс-службы УМВД Марина Кокуева.