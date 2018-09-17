РФ передала Нидерландам новые материалы по делу сбитого Boeing

Новые материалы по крушению Boeing 777 на Украине переданы нидерландской стороне. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ представило новые доказательства по катастрофе Boeing. Как подчеркнули в ведомстве, новые данные делают все обвинения в причастности российского "Бука" к катастрофе несостоятельными. Как удалось выяснить, ракета, сбившая Boeing, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

"Убеждены, что представленные данные являются веским поводом пересмотреть промежуточные выводы уголовного следствия по делу о данной трагедии. Надеемся, что полученные новые сведения позволят установить подлинных виновников произошедшей трагедии", - отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года, пролетая над территорией Донбасса, самолет был сбит с земли. В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.