Обнаружены обломки самолета Ил-20 и фрагменты тел экипажа

Российским военным удалось обнаружить место падения сбитого накануне над Средиземным морем российского самолета радиоэлектронной борьбы и разведки Ил-20 РФ. Оно оказалось в провинции Латакия. Об этом во вторник сообщили в министерстве обороны России.

"На данный момент обнаружено место падения самолета в 27 км западнее от населенного пункта Баниас в провинции Латакия", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, уже обнаружены обломки, а также фрагменты тел экипажа и личные вещи. Все это было поднято на борт российских кораблей, находящихся в Средиземном море.

Ранее Минобороны России сообщило, что 17 сентября около 23.00 по московскому времени пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. Он находился в 35 км от побережья Средиземного моря. В военном ведомстве уточнили, что примерно в это же время 4 израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны России, израильские летчики подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Российские военные расценили провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватные ответные действия.