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18.09.2018 13:00
Рубрика: Происшествия

Российские военные подняли обломки сбитого самолета Ил-20 из воды

Обломки потерпевшего крушение в Сирии самолета Ил-20, а также фрагменты тел экипажа и их личные вещи были обнаружены военными РФ и подняты на борт наших российских кораблей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета", - отметили в ведомстве.

В операции по поиску членов экипажа участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. Обломки самолета были найдены в 27 километрах от провинции Латакия.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Напомним, что в понедельник, 17 сентября, пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих России. Он находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. В Минобороны заявили, что примерно в это время четыре израильских истребителя F-16 совершили атаку на сирийские объекты в Латакии. По данным российского военного ведомства, израильские летчики подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии. В результате Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, экипаж самолета погиб.

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия расценивает "провокационные действия Израиля как враждебные" и "абсолютно не отвечающие духу российско-израильского партнерства.

В Кремле отметили, что крайне обеспокоены ситуацией со сбитым над Средиземным морем российским Ил-20, и добавили, что инцидент не повлияет на реализацию достигнутых договоренностей по Идлибу.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Министерство обороны Российский Ил-20 сбит в Сирии
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