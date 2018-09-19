Автобус передвинуло метров на 15: водитель рассказал о ДТП под Воронежем

Все пятеро погибших в столкновении двух междугородных автобусов на трассе М-4 "Дон" - жители Карачаево-Черкесии, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. В больницах региона остаются девять человек, состояние как минимум троих врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

Авария произошла на недавно открытом скоростном участке федеральной трассы М-4.

Перекрестков и пешеходных переходов здесь нет, разрешенная скорость 130 километров в час. Поскольку это хайвей, остановки вне специально отведенных площадок запрещены. Но вечером 19 сентября автобус Volvo, следовавший из Москвы в Ставрополь, затормозил на обочине.

- Я почуствовал запах солярки. Остановился, включил "аварийку", мы с напарником вышли осмотреть двигатель - он слева в средней части машины. Через минуту-полторы мимо нас пролетела фура, и сразу же раздался удар. В наш автобус врезался черкесский Neoplan. То ли водитель пытался фуру по обочине обогнать, то ли уснул... Наш автобус передвинуло метров на 15 вперед, напарника тоже отбросило вперед, а меня - на проезжую часть, к отбойнику, - рассказал водитель ставропольского Volvo.

Человек, сидевший за рулем Neoplan, находится в тяжелом состоянии, его напарник погиб. Основная версия ДТП на текущий момент - ошибка водителя автобуса из Карачаево-Черкесии.

Neoplan выглядит так, словно внутри автобуса произошел взрыв. Передняя часть отсутствует, приборная панель вывернута наизнанку. Среди громоздящихся одно на другое кресел видны раздавленные ящики со спиртным - автобус вез из столицы черкесских "челноков".

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих мерам безопасности. В обоих случаях - с тяжелыми последствиями. Собственные проверки ведут прокуратура и Ространснадзор.