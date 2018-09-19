Автобус передвинуло метров на 15: водитель рассказал о ДТП под Воронежем

Новости

Экс-игрок "Спартака-2": Давыдов - реально русский Месси 14:04
Пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани получат выплаты по страховке 14:02
Белорусский спикер заявил об эффективности парламентского сотрудничества 14:00
Тошич: Важно, что ЦСКА остается постоянным участником ЛЧ 13:57
Крымские заповедники стали федеральными 13:49
На Кубани ректора вуза заподозрили в ущербе бюджету на 34 млн рублей 13:48
Кремль поддержал позицию ЦИК по выборам в Приморье 13:45
Россия входит в десятку стран по количеству объектов культурного наследия 13:40
Ситуация в Афганистане обострилась из-за вмешательства США 13:33
В ростовском зоопарке заработал первый в России робот-кассир 13:24
В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы 13:20
Видео: Таймырский подросток придумал "летающее" мыло 13:11
В Минске рассказали о визите конгрессменов США в Беларусь 13:05
Найдена планета Вулкан из "Звездного пути" 13:03
Сценарист клипов группы "Ленинград" станет режиссером полного метра 13:01
РФ рассчитывает расширить поставки продукции в Беларусь 12:52
В Воронеж для помощи пострадавшим в ДТП выехал глава минздрава КЧР 12:47
Умер один из создателей "Альфа", "М.Э.Ш." и "Улицы Сезам" 12:46
В Прикамье задержали грабившего женщин пациента больницы 12:45
Посольству РФ в Беларуси переданы уникальные фотографии о Первой мировой 12:45
Путин осудил закулисные сделки 12:42
Елена Летучая расчистит "мусор в головах" 12:40
Подгруппы по Донбассу приступили к работе в Минске 12:36
Лавров: Россия готова вести диалог со всеми желающими 12:35
Указ о прекращении дружбы Украины и России вступил в силу 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван действенный способ снизить стоимость полисов КАСКО
Назван действенный способ снизить стоимость полисов КАСКО
Что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
Что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
ФНС разъяснила правила получения вычетов по налогам на имущество
ФНС разъяснила правила получения вычетов по налогам на имущество
19.09.2018 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автобус передвинуло метров на 15: водитель рассказал о ДТП под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Все пятеро погибших в столкновении двух междугородных автобусов на трассе М-4 "Дон" - жители Карачаево-Черкесии, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. В больницах региона остаются девять человек, состояние как минимум троих врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

Появилось видео с места столкновения двух автобусов под Воронежем

Авария произошла на недавно открытом скоростном участке федеральной трассы М-4.

Перекрестков и пешеходных переходов здесь нет, разрешенная скорость 130 километров в час. Поскольку это хайвей, остановки вне специально отведенных площадок запрещены. Но вечером 19 сентября автобус Volvo, следовавший из Москвы в Ставрополь, затормозил на обочине.

- Я почуствовал запах солярки. Остановился, включил "аварийку", мы с напарником вышли осмотреть двигатель - он слева в средней части машины. Через минуту-полторы мимо нас пролетела фура, и сразу же раздался удар. В наш автобус врезался черкесский Neoplan. То ли водитель пытался фуру по обочине обогнать, то ли уснул... Наш автобус передвинуло метров на 15 вперед, напарника тоже отбросило вперед, а меня - на проезжую часть, к отбойнику, - рассказал водитель ставропольского Volvo.

Человек, сидевший за рулем Neoplan, находится в тяжелом состоянии, его напарник погиб. Основная версия ДТП на текущий момент - ошибка водителя автобуса из Карачаево-Черкесии.

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Ленинградской области

Neoplan выглядит так, словно внутри автобуса произошел взрыв. Передняя часть отсутствует, приборная панель вывернута наизнанку. Среди громоздящихся одно на другое кресел видны раздавленные ящики со спиртным - автобус вез из столицы черкесских "челноков".

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих мерам безопасности. В обоих случаях - с тяжелыми последствиями. Собственные проверки ведут прокуратура и Ространснадзор.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России ЦФО Воронежская область СКФО Карачаево-Черкесия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Константин Косачев: Пхеньянская декларация - прорывной документ
Курс доллара опустился ниже 67 рублей
Российский Ил-20 сбит в Сирии
Россия впервые перебросила "Искандер-М" на учения в Киргизию
Китай сократил вложения в гособлигации США на 7,7 млрд долларов