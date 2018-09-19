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19.09.2018 09:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже возбудили дело после ДТП с двумя автобусами

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежская полиция возбудила уголовное дело о ДТП с участием двух междугородных автобусов, в которой погибло пять человек, еще 16 получили травмы.

Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru
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Напомним, 18 сентябре около 20.20 на 525 километре трассы М-4 "Дон" следовавший из Москвы в Черкесск Neoplan врезался в ставропольский автобус Volvo, стоявший на обочине. В первом автомобиле находилось более 20 человек, во втором - четверо. Трое пострадавших от полученных травм скончались на месте аварии, еще двое - в больнице. Несколько человек остаются в тяжелом состоянии, трое после оказания необходимой помощи отпущены из больницы. Детей среди пострадавших нет.

- Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц). ПО предварительной информации, водитель Neoplan не справился с управлением, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Ространснадзор начал проверку перевозчиков, чьи автобусы столкнулись под Воронежем.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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