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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео пыток в ярославской колонии украли

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

Видео пыток осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1 было обнародовано в результате воровства. Предназначенную для служебного пользования запись с регистратора сотрудника колонии украл осужденный.

Фото: Сергей Метелица/ТАСС
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- О Ярославле стало известно лишь потому, что руководство настаивало на работе регистраторов, исполнили указание директора и запись видеорегистраторов велась. Потом было нарушено условие хранения: не хранили как положено, был допуск осужденного и произошло воровство этой записи, - рассказал на специальном заседании СПЧ замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый. Его слова приводит "Интерфакс".

Напомним, после публикации видео СКР возбудил уголовное дело о превышении служебных полномочий против 14 сотрудников колонии - их удалось опознать по записи. 13 человек находятся в СИЗО - сегодня им продлили содержание под стражей - один под домашним арестом. После скандала в Ярославле ФСИН начала проверки проверки пенитенциарных учреждений по всей стране. Вскоре в Сети появился новый ролик, запечатлевший издевательства персонала колонии № 1 над осужденными. Следом СКР возбудил еще одно дело и задержал еще двух сотрудников ФСИН.

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