Видео пыток в ярославской колонии украли

Видео пыток осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1 было обнародовано в результате воровства. Предназначенную для служебного пользования запись с регистратора сотрудника колонии украл осужденный.

- О Ярославле стало известно лишь потому, что руководство настаивало на работе регистраторов, исполнили указание директора и запись видеорегистраторов велась. Потом было нарушено условие хранения: не хранили как положено, был допуск осужденного и произошло воровство этой записи, - рассказал на специальном заседании СПЧ замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый. Его слова приводит "Интерфакс".

Напомним, после публикации видео СКР возбудил уголовное дело о превышении служебных полномочий против 14 сотрудников колонии - их удалось опознать по записи. 13 человек находятся в СИЗО - сегодня им продлили содержание под стражей - один под домашним арестом. После скандала в Ярославле ФСИН начала проверки проверки пенитенциарных учреждений по всей стране. Вскоре в Сети появился новый ролик, запечатлевший издевательства персонала колонии № 1 над осужденными. Следом СКР возбудил еще одно дело и задержал еще двух сотрудников ФСИН.