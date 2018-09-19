Фигурантам дела о пытках в колонии продлили арест

Суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых в избиении осужденных в ярославской колонии № 1.

Все 14 бывших сотрудников Ярославского УФСИН останутся под стражей до 20 декабря, сообщает РИА Новости. Это 12 сотрудников ярославской ИК № 1, арестованных на основании первого видео о пытках в колонии, а также два представителя ИК № 8, попавших под следствие после обнародования второй видеозаписи об избиениях.

В понедельник и вторник был продлен арест восьми человек, находящихся сейчас в СИЗО, и одного, отправленного под домашний арест. В среду, 19 сентября, - оставшихся пяти фигурантов.

В тот же день, 19 сентября, Заволжский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного Евгения Макарова о сокращении срока его наказания: он убавлен на два месяца - с шести лет 10 месяцев лишения свободы до шести лет и восьми месяцев. Впрочем, его наказание по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") в любом случае уже подходит к концу.

Напомним, Евгений Макаров стал жертвой избиения со стороны сотрудников ярославского УФСИН, видео которого в конце июля было опубликовано в сети Интернет. После того, как всплыл факт рукоприкладства, СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого двенадцати сотрудникам первой колонии в Ярославле было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Одиннадцать подозреваемых находятся в СИЗО, один - под домашним арестом.

Кроме того, вскоре в Сети появилось второе видео с издевательствами над осужденными ярославской ИК № 1, на котором сотрудники УФСИН избивают заключенных, бегущих по коридору. По новому уголовному делу, впоследствии объединенному с первым, были арестованы два сотрудника ярославской ИК № 8, участвовавших в "плановых режимных мероприятиях" в колонии № 1.