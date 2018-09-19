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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роковой поход

Раскрыта тайна исчезновения в 1987 году пятерки альпинистов на Эльбрусе
Текст: Николай Грищенко (Черкесск)
Российская газета - Неделя №7673 (210)
В Карачаево-Черкесии следователи назвали причину гибели в 1987 году на Эльбрусе туристки Елены Базыкиной. Благодаря этому появилась возможность установить обстоятельства исчезновения более 30 лет назад пятерки альпинистов под руководством инструктора Виктора Лыкова.

Влюбленные в горы

Началась эта трагическая история весной 1987 года, когда группа альпинистов Ленинского клуба туристов из Москвы в составе Виктора Лыкова, Ивана Караваева, Анатолия Илюхина, Елены Базыкиной и Валентины Лапиной решила покорить западную вершину Эльбруса.

- Это была самая обычная туристическая группа. Ничего особенного. Ребята дружили, часто ходили в горы, пели песни под гитару, - рассказывает первый вице-президент Федерации спортивного туризма России Алексей Ярошевский.

Альпинистам из Екатеринбурга помогли спуститься с Эльбруса

По словам других членов Ленинского клуба туристов Надежды Долудь и Евгения Снегирева, ушедшая покорять Эльбрус группа была очень дружна. Особенно крепко дружили девушки Валентина Лапина и Елена Базыкина. Они всегда держались вместе и на занятия в клубе ходили вдвоем.

- Валентина была посильнее и пожестче характером, а Лена - сущий одуванчик. Она играла на гитаре. Пела песни ей под стать. Была ласковым и добрым человеком. За маленький рост - всего 154 сантиметра - ей дали прозвище Зайка. У нее был большой рюкзак и большая храбрость. К примеру, человек с нормальным ростом мог перешагнуть через трещину, а для нее это был прыжок через бездну. Но она всегда находила силы, - вспоминает Надежда Долудь.

Подъем к западной вершине Эльбруса, пусть и по самому сложному маршруту, для них считался разминкой перед летним сезоном. Судя по архивным данным, восходители шли через ледопад Балкбаши. Группа заночевала на плато, но потом связь с ней прекратилась.

- Было понятно, что через две недели найти ничего живого нельзя. Дошли до того места, где их сейчас обнаружили, и следов не увидели, - рассказал руководитель туристского клуба Ленинского района Евгений Снегирев.

Через год после трагедии из Москвы снова выдвинулись друзья пропавших альпинистов. Место вероятного исчезновения обследовали вручную.

- Работали в течение недели щупами. Проходили все плато. Разбили на участки и каждую точку прощупали. Проверили, но ничего не нашли, - уточнила Галина Матекина.

О пропавшей группе туристов из Москвы забыли на три десятилетия.

Эльбрус отпустил

В августе нынешнего года альпинисты из Владимира, сами того не ведая, решили пройти по маршруту группы Лыкова. Путь начинался от аула Хурзук и проходил через ледник Уллу-Чиран. Как рассказал руководитель группы Валерий Мельников, страшное открытие было сделано на восьмой день перехода, 23 августа.

Фото: depositphotos.com
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"Мы преодолевали траверс северного склона Эльбруса. На этом отрезке пути нам приходилось перебираться через трещины и ледники - где-то перепрыгивая, где-то переползая через них. Вдруг увидели какой-то синий предмет. Подойдя на расстояние примерно 50 метров, поняли, что из-под снега торчит часть руки человека. Подходить ближе не стали, но сразу сообщили спасателям", - рассказал он.

Как оказалось, из-за аномальной жары снег на склонах Эльбруса частично растаял и приоткрыл покров тайны. Для извлечения страшной находки на высоту 3800 метров была направлена экспедиция Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС. Руководил работами, которые продлились трое суток, заслуженный спасатель 1-го класса Андрей Безлюдный.

Среди восходителей бытует мнение, что высшая точка Европы - Эльбрус - мистическая гора. Дескать, она сама решает, кого пускать на вершину, а кого нет...

Тело погибшей альпинистки спасатели выдолбили из льда и спустили с Эльбруса через перевал Балкбаши. Вместе с ним были доставлены паспорт, деньги, авиабилеты из Москвы в Минеральные Воды и обратно, багажная квитанция и некоторые другие документы. Они были завернуты в полиэтиленовый пакет и потому хорошо сохранились. По ним и удалось установить личность погибшей девушки - Елена Константиновна Базыкина, уроженка города Новая Ладога Ленинградской области.

Снежная лавина

К расследованию сразу подключились эксперты-криминалисты, благодаря чему стало ясно, что группа Виктора Лыкова погибла в результате стихии.

- По данным судебно-медицинской экспертизы, у альпинистки имеются множественные переломы конечностей и ребер, что характерно при попадании человека под снежную лавину, - сообщил "РГ" официальный представитель СКР по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.

С помощью Федерации спортивного туризма России правоохранителям удалось найти родных погибшей Елены Базыкиной, которые сейчас проживают в Москве. Они разыскали двоюродных сестер альпинистки - Лидию Елисееву и Леру Денисову, дядю Александра Базыкина и его сына Алексея.

- Первоначально рассматривался вопрос, что Елена будет похоронена в Карачаево-Черкесии. Ведь в Домбае есть кладбище погибших альпинистов, но родные настояли: Базыкина должна быть похоронена в Москве, рядом с ее родителями на Хованском кладбище, - говорит Ярошевский.

Сотрудники Следственного комитета РФ в кратчайшие сроки подготовили документы и помогли родным доставить тело покорительницы Эльбруса в Москву.

Тем временем

Однако ставить точку в деле группы Виктора Лыкова пока рано. Третьего августа инструктор горного туризма из МГУ Константин Сергин обнаружил на леднике Карачаул, у левобережной морены с ледника Уллу-Чиран, рюкзак типа "Ермак". Полностью извлечь находку изо льда не получилось, но в рюкзаке был найден фотоаппарат "ЛОМО-Компакт" с пленкой.

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- Когда спасатели нашли тело Елены Базыкиной, то мы предположили, что фотоаппарат принадлежал одному из пропавших альпинистов. И действительно, дочь Анатолия Илюхина вспомнила, что в их семье у отца был "ЛОМО", - рассказал Константин Сергин.

Сейчас над фотоаппаратом колдуют московские эксперты-криминалисты. Они пытаются проявить пленку и напечатать снимки из мая 1987 года. А Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС готовится провести экспедицию, чтобы попытаться найти останки других пропавших в 1987 году альпинистов.

Кстати

Больше двух недель потребовалось спасателям Карачаево-Черкесии, чтобы найти и транспортировать с западного склона Эльбруса 58-летнего жителя Волгограда. Турист-одиночка скончался во время восхождения со стороны Кабардино-Балкарии. Тело погибшего было обнаружено другой группой альпинистов на высоте около 4400 метров в районе ледника Битюк Тюбе. В операции участвовали девять сотрудников Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Справка "РГ"

С начала года при покорении Эльбруса погибло 14 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Брянска, а также Белоруссии и Австрии. Два человека пропали без вести. Еще 30 альпинистов запросили помощь со стороны МЧС. Причиной помощи спасателей стали проблемы с сердцем, потеря ориентировки из-за непогоды, переохлаждение организма и травмы.

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Эльбрус - самая высокая горная вершина России и Европы. Высота восточной вершины горы - 5621 метр, западной - 5642 метра. Между ними лежит седловина, уступающая вершинам по высоте 300 метров. Подъем на Эльбрус по классическому пути с южной стороны на восточную вершину не требует специальной альпинистской подготовки. С северной стороны Эльбруса туристическая инфраструктура развита слабо и представлена палаточными лагерями на поляне генерала Эммануэля и полевой базой МЧС. Наиболее сложным является покорение двух вершин Эльбруса - Восточной и Западной.

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