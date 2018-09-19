Раскрыта тайна исчезновения в 1987 году пятерки альпинистов на Эльбрусе

В Карачаево-Черкесии следователи назвали причину гибели в 1987 году на Эльбрусе туристки Елены Базыкиной. Благодаря этому появилась возможность установить обстоятельства исчезновения более 30 лет назад пятерки альпинистов под руководством инструктора Виктора Лыкова.

Влюбленные в горы

Началась эта трагическая история весной 1987 года, когда группа альпинистов Ленинского клуба туристов из Москвы в составе Виктора Лыкова, Ивана Караваева, Анатолия Илюхина, Елены Базыкиной и Валентины Лапиной решила покорить западную вершину Эльбруса.

- Это была самая обычная туристическая группа. Ничего особенного. Ребята дружили, часто ходили в горы, пели песни под гитару, - рассказывает первый вице-президент Федерации спортивного туризма России Алексей Ярошевский.

По словам других членов Ленинского клуба туристов Надежды Долудь и Евгения Снегирева, ушедшая покорять Эльбрус группа была очень дружна. Особенно крепко дружили девушки Валентина Лапина и Елена Базыкина. Они всегда держались вместе и на занятия в клубе ходили вдвоем.

- Валентина была посильнее и пожестче характером, а Лена - сущий одуванчик. Она играла на гитаре. Пела песни ей под стать. Была ласковым и добрым человеком. За маленький рост - всего 154 сантиметра - ей дали прозвище Зайка. У нее был большой рюкзак и большая храбрость. К примеру, человек с нормальным ростом мог перешагнуть через трещину, а для нее это был прыжок через бездну. Но она всегда находила силы, - вспоминает Надежда Долудь.

Подъем к западной вершине Эльбруса, пусть и по самому сложному маршруту, для них считался разминкой перед летним сезоном. Судя по архивным данным, восходители шли через ледопад Балкбаши. Группа заночевала на плато, но потом связь с ней прекратилась.

- Было понятно, что через две недели найти ничего живого нельзя. Дошли до того места, где их сейчас обнаружили, и следов не увидели, - рассказал руководитель туристского клуба Ленинского района Евгений Снегирев.

Через год после трагедии из Москвы снова выдвинулись друзья пропавших альпинистов. Место вероятного исчезновения обследовали вручную.

- Работали в течение недели щупами. Проходили все плато. Разбили на участки и каждую точку прощупали. Проверили, но ничего не нашли, - уточнила Галина Матекина.

О пропавшей группе туристов из Москвы забыли на три десятилетия.

Эльбрус отпустил

В августе нынешнего года альпинисты из Владимира, сами того не ведая, решили пройти по маршруту группы Лыкова. Путь начинался от аула Хурзук и проходил через ледник Уллу-Чиран. Как рассказал руководитель группы Валерий Мельников, страшное открытие было сделано на восьмой день перехода, 23 августа.

"Мы преодолевали траверс северного склона Эльбруса. На этом отрезке пути нам приходилось перебираться через трещины и ледники - где-то перепрыгивая, где-то переползая через них. Вдруг увидели какой-то синий предмет. Подойдя на расстояние примерно 50 метров, поняли, что из-под снега торчит часть руки человека. Подходить ближе не стали, но сразу сообщили спасателям", - рассказал он.

Как оказалось, из-за аномальной жары снег на склонах Эльбруса частично растаял и приоткрыл покров тайны. Для извлечения страшной находки на высоту 3800 метров была направлена экспедиция Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС. Руководил работами, которые продлились трое суток, заслуженный спасатель 1-го класса Андрей Безлюдный.

Среди восходителей бытует мнение, что высшая точка Европы - Эльбрус - мистическая гора. Дескать, она сама решает, кого пускать на вершину, а кого нет...

Тело погибшей альпинистки спасатели выдолбили из льда и спустили с Эльбруса через перевал Балкбаши. Вместе с ним были доставлены паспорт, деньги, авиабилеты из Москвы в Минеральные Воды и обратно, багажная квитанция и некоторые другие документы. Они были завернуты в полиэтиленовый пакет и потому хорошо сохранились. По ним и удалось установить личность погибшей девушки - Елена Константиновна Базыкина, уроженка города Новая Ладога Ленинградской области.

Снежная лавина

К расследованию сразу подключились эксперты-криминалисты, благодаря чему стало ясно, что группа Виктора Лыкова погибла в результате стихии.

- По данным судебно-медицинской экспертизы, у альпинистки имеются множественные переломы конечностей и ребер, что характерно при попадании человека под снежную лавину, - сообщил "РГ" официальный представитель СКР по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.

С помощью Федерации спортивного туризма России правоохранителям удалось найти родных погибшей Елены Базыкиной, которые сейчас проживают в Москве. Они разыскали двоюродных сестер альпинистки - Лидию Елисееву и Леру Денисову, дядю Александра Базыкина и его сына Алексея.

- Первоначально рассматривался вопрос, что Елена будет похоронена в Карачаево-Черкесии. Ведь в Домбае есть кладбище погибших альпинистов, но родные настояли: Базыкина должна быть похоронена в Москве, рядом с ее родителями на Хованском кладбище, - говорит Ярошевский.

Сотрудники Следственного комитета РФ в кратчайшие сроки подготовили документы и помогли родным доставить тело покорительницы Эльбруса в Москву.

Тем временем

Однако ставить точку в деле группы Виктора Лыкова пока рано. Третьего августа инструктор горного туризма из МГУ Константин Сергин обнаружил на леднике Карачаул, у левобережной морены с ледника Уллу-Чиран, рюкзак типа "Ермак". Полностью извлечь находку изо льда не получилось, но в рюкзаке был найден фотоаппарат "ЛОМО-Компакт" с пленкой.

- Когда спасатели нашли тело Елены Базыкиной, то мы предположили, что фотоаппарат принадлежал одному из пропавших альпинистов. И действительно, дочь Анатолия Илюхина вспомнила, что в их семье у отца был "ЛОМО", - рассказал Константин Сергин.

Сейчас над фотоаппаратом колдуют московские эксперты-криминалисты. Они пытаются проявить пленку и напечатать снимки из мая 1987 года. А Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС готовится провести экспедицию, чтобы попытаться найти останки других пропавших в 1987 году альпинистов.

Кстати

Больше двух недель потребовалось спасателям Карачаево-Черкесии, чтобы найти и транспортировать с западного склона Эльбруса 58-летнего жителя Волгограда. Турист-одиночка скончался во время восхождения со стороны Кабардино-Балкарии. Тело погибшего было обнаружено другой группой альпинистов на высоте около 4400 метров в районе ледника Битюк Тюбе. В операции участвовали девять сотрудников Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Справка "РГ"

С начала года при покорении Эльбруса погибло 14 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Брянска, а также Белоруссии и Австрии. Два человека пропали без вести. Еще 30 альпинистов запросили помощь со стороны МЧС. Причиной помощи спасателей стали проблемы с сердцем, потеря ориентировки из-за непогоды, переохлаждение организма и травмы.

Эльбрус - самая высокая горная вершина России и Европы. Высота восточной вершины горы - 5621 метр, западной - 5642 метра. Между ними лежит седловина, уступающая вершинам по высоте 300 метров. Подъем на Эльбрус по классическому пути с южной стороны на восточную вершину не требует специальной альпинистской подготовки. С северной стороны Эльбруса туристическая инфраструктура развита слабо и представлена палаточными лагерями на поляне генерала Эммануэля и полевой базой МЧС. Наиболее сложным является покорение двух вершин Эльбруса - Восточной и Западной.