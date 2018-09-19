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19.09.2018 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Воронеж для помощи пострадавшим в ДТП выехал глава минздрава КЧР

Текст: Николай Грищенко

Правительство Карачаево-Черкесии окажет помощь пострадавшим, а также родственникам погибших в столкновении пассажирских автобусов на трассе "Дон" в Воронежской области. Для координации действий в Воронеж выехал министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

Решение о поддержке жителей КЧР принято на экстренном заседании региональной комиссии по ЧС, которое состоялось в Черкесске.

Фото: Антон Валагин/РГ
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"Всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана помощь в проезде к месту происшествия в Воронежскую область. Для этого в региональном МЧС открыт телефон "горячей линии" 8-(8782)-26-62-00. Для родственников погибших и пострадавших будет организован транспорт", - написал в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

От также сообщил, что власти Воронежской области будут помогать в расселении родственников в местных гостиницах. Кроме того, правительство КЧР окажет помощь в транспортировке в республику тел погибших. Для этого в Воронеж выехал глава регионального Минздрава Казим Шаманов.

"Он будет оперативно решать вопросы, связанные с лечением пострадавших, их доставкой на спецтраспорте в республику или в федеральные медицинские учреждения для оказания дальнейшей высокотехнологичной помощи. Родственникам пострадавших можно обращаться по телефону министра 8-901-901-91-30", - сообщил Темрезов.

Напомним, что в ночь на 19 сентября на 525-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись два междугородных автобуса, Volvo и Neoplan, следовавших из Москвы в Черкесск и Пятигорск. В результате ДТП погибли пять человек - все жители Карачаево-Черкесии, в медучреждения эвакуированы 19 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия СКФО Карачаево-Черкесия ЦФО Воронежская область
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