Видео: В Астрахани следователи задержали куратора "группы смерти"

В Астрахани сотрудники регионального управления СК России задержали молодого человека, которого считают причастным к созданию так называемых "групп смерти". Уголовное дело возбуждено по статье 110 УК РФ - "побуждение к совершению самоубийств".

- В апреле прошлого года отчисленный из местного ВУЗа 21-летний студент создал группу в социальной сети и стал размещал публикации и изображения с призывами к самоубийству. Он также описывал способы совершения суицида, но сам отнюдь не собирался следовать собственным рекомендациям, - сообщили "РГ" в пресс-службе СК России по Астраханской области.

Свою пропаганду подозреваемый излагал почти год, но затем попал в поле зрения сотрудников МВД и ФСБ. "Группа смерти" была закрыта, а подозреваемый задержан. Вопрос о мере пресечения рассматривается в суде.

Отметим, что в 2017 году правоохранительные органы Астрахани уже сталкивались с провокаторами из "групп смерти". В марте прошлого года следователи возбудили уголовное дело в отношении пользователя соцсетей под псевдонимом Филипп Лис, известного как Игорь Будейкин. Его подозревали в доведении до самоубийства 16-летней астраханской школьницы, а также к пяти попыткам детей покончить с собой.

В ходе расследования было установлено, что житель Санкт-Петербурга причастен к 15 суицидам в различных регионах страны. Для юной астраханки, к счастью, все закончилось благополучно. Смертельную интернет-игру остановили сотрудники ФСБ.