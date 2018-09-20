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20.09.2018 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уральца оштрафовали за 9 тысяч прописанных в однушке мигрантов

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге сегодня вынесли решение по делу "гостеприимного" горожанина, который фиктивно зарегистрировал 9 274 иностранца на жилплощади размерами 16 квадратных метров.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, "резиновая" квартира попала в поле зрения правоохранительных органов еще летом 2016 года: число якобы обитающих в ней мигрантов за короткий срок выросло с пяти десятков до пяти-шести тысяч человек. "В отношении 58-летнего предпринимателя, владельца жилища, было возбуждено уголовное дело, которое в 2018 году направили для рассмотрения в суд", - передает отделение по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

Во время расследования выяснилось, что житель города сначала сам лично, а потом и через своего сына направлял в управление ФМС и в МВД бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан. За свои услуги он брал с мигрантов от полутора до пяти тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба свердловской областной прокуратуры, мировой суд Орджоникидзевского района признал бизнесмена виновным по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранцев). Так как это первое его преступление, свободы его решено было не лишать. С учетом времени, которое фигурант провел под стражей, он выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей (изначально сумма была на 50 тысяч больше).

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Иностранцы в России
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