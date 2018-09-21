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21.09.2018 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемым в гибели трех строителей в Саранске предъявили обвинение

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: СУ СК РФ по РМ Фото: СУ СК РФ по РМ
Фото: СУ СК РФ по РМ

Причиной гибели трех рабочих в строящейся многоэтажке на юго-западе столицы Мордовии стал бракованный лестничный марш: конструкция, произведенная с техническими нарушениями, не выдержала нагрузки и обрушилась. Обвинение предъявлено двум ответственным сотрудникам саранского предприятия "Железобетон" - они обязаны были снять не соответствующее требованиям изделие с производства, но не сделали этого.

К таким выводам пришел Следственный комитет РФ по региону, завершивший расследование резонансного уголовного дела.

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Напомним, что трагедия произошла 13 ноября прошлого года в новостройке, возводимой на пересечении улиц Гагарина и Фурманова. Около 14 часов, когда бригада строителей после обеда поднималась к месту работы, на объекте обрушился лестничный марш. При разборе завалов были извлечены тела двух мужчин и женщины. Еще один пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В ходе расследования было допрошено около 40 свидетелей, в том числе руководители организации-застройщика СМУ-1, проведено восемь экспертиз. Установлено, что причиной ЧП стал смонтированный на площадку между десятым и одиннадцатым этажами лестничный марш, поставленный предприятием "Железобетон" и изготовленный с нарушением проектных характеристик.

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- Вместо трех арматурных сеток было установлено две с отсутствием целостности одной из них в нижней (растянутой) зоне лестничного марша, толщина защитного слоя бетона была 45 миллиметров, при установленных рабочими чертежами десяти миллиметрах, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по РМ. - Во время работ на строящемся объекте с башенного крана на марш упала металлическая цепь весом более десяти килограммов, из-за чего в ослабленном сечении на пятой ступени образовались трещины.

Когда один из каменщиков наступил на треснувший участок, произошло обрушение. Следствие считает, что преступную халатность, которая привела к гибели людей, допустили 50-летняя начальница лаборатории и ОТК и 37-летний экс-начальник формовочного цеха предприятия "Железобетон", которые не выявили нарушений и приняли марш на склад готовой продукции, подтвердив его соответствие требованиям технической документации. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 и части 2 статьи 118 УК РФ (причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ближайшее время резонансное уголовное дело рассмотрит суд.

Кстати

В ходе расследования были выявлены также нарушения строительных норм, допущенные работниками СМУ-1, не состоящие в причинно-следственной связи с обрушением. Руководству организации внесено представление о недопустимости впредь подобных фактов и ужесточении входного контроля качества получаемой для строительства продукции.

Кроме того, внесено представление министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ по проверке объектов, на которые поставлялась продукция "Железобетона".

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