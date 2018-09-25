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25.09.2018 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Избиение школьника отцом второклассника в Челябинске попало на видео

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с камер наблюдения челябинской школы, где отец второклассника избил 11-летнего обидчика своего сына.

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На записи видно, как мужчина в сопровождении женщины, предположительно школьного работника, подходит к мальчику и хватает его за шею, вызывая на разговор. А затем, не смущаясь присутствием педагога, ударяет его кулаком в живот.

Как уже сообщала "РГ" после этого инцидента пострадашего ребенка увезли в больницу с травмой. В отношении распустившего руки родителя возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством, предполагающей наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Следствие решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на занятиях, отметили в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск РГ-Видео
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