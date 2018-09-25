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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте сотрудники супермаркета заперли подростка в холодильнике

В Сургуте сотрудники одного из магазинов "Пятерочка" закрыли подростка в холодильном помещении, заподозрив его в краже. Работники супермаркета решили, что покупатель ведет себя странно. Его обыскали и заперли до приезда полиции. Сколько времени он там провел, не уточняется.

Следователи проверяют данную информацию, передает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ. Родители мальчика подчеркнули, что полиция не выявила фактов кражи.

Исследование: Торговые сети почти вытеснили ярмарки и рынки

Аналогичный случай произошел в прошлом году в Ростове-на-Дону. Тогда сотрудники одного из супермаркетов "Пятерочка", заподозрив школьника в краже, не отпускали его из помещения магазина.

Ранее в Санкт-Петербурге в магазине "Магнит" от сердечного приступа умерла 81-летняя блокадница, которую охранники несправедливо обвинили в краже пачки масла. Также в петербуржской "Пятерочке" охранник в декабре прошлого года избил покупательницу, так как ему показалось, что она украла плавленый сыр.

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В Сургуте сотрудники супермаркета заперли подростка в холодильнике