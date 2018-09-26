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Рубрика: Происшествия
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Суд отказался освободить главного "безопасника" МВД Дагестана

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд признал законным арест до конца ноября начальника управления собственной безопасности МВД по Дагестану полковника Магомеда Хизриева по делу о "покупке" более высокой руководящей должности.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Магомеда Хизриева и его предполагаемых сообщников задержали в Москве 5 июня. По данным следствия, полковник пытался за деньги решить вопрос о назначении его на должность главы МВД республики, которая освобождалась в следующем году.

По версии следствия, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в виде денежных средств в размере 2 млн долларов. Со слов посредников, деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов Российской Федерации.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Общая сумма незаконного вознаграждения должна была составить 6 млн долларов. По версии следствия, 2 миллиона долларов предназначались непосредственно для руководства службы собственной безопасности МВД России, для того чтобы "почистить" личное дело полковника от возможных компрометирующих данных.

Однако столичные "безопасники" сообщили о поступившем предложении коллегам из ФСБ. После чего Магомед Хизриев был задержан в Москве в одном из кабинетов в здании Главного управления собственной безопасности МВД сотрудниками ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе СКР, уголовным делом занимаются в Главном следственном управлении. Фигурантами дела кроме Магомеда Хизриева стали и пять его соучастников из числа гражданских лиц. Некоторые из них - бывшие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

В зависимости от роли каждого Хизриеву и двум его соучастникам предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Четверым фигурантам, в том числе Хизриеву, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых также находятся под стражей по другому уголовному делу о мошенничестве, расследуемому в ГСУ СК России по городу Москве.

Фото: Сергей Савостьянов
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При этом сам Хизриев своей вины не признает и даже подал иск к журналистам о защите чести и достоинства, ни много ни мало - на целых 10 миллионов рублей.

Надо сказать, что Дагестан в последние месяцы вышел на первые место в стране по массовым задержаниям высокопоставленных чиновников, обвиняемых в коррупции. Были задержаны ряд вVIP-чиновников, в том числе руководство правительства - уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр, главный архитектор Махачкалы и ряд других чиновников.

В среду стало известно о задержании сотрудниками ФСБ брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова по делу о взятках в главном бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. "Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СКР.

По данным следствия, члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. В августе по этому уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

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