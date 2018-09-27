Депутаты Северной столицы разработали проект создания службы подростковой медиации в городе. Планируется, что примирительные комиссии станут альтернативой уголовному наказанию для тех, кто в первый раз нарушил закон. Таким образом парламентарии решили бороться с движением АУЕ "Арестантский уклад един", которого, по мнению правоохранительных органов, в городе вроде как и нет, но по факту субкультура зоны прочно вошла в жизнь многих подростков.

То, что начинается как игра, вскоре может стать опасным и для самих подростков, и для окружающих. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Вроде есть, а вроде нет

"Что у нас с АУЕ?" - такой вопрос автор данных строк регулярно адресовала инспекторам по делам несовершеннолетних, руководителям образовательных учреждений, полицейским, работникам прокуратуры. Из года в год ответы были как под копирку: в Петербурге такой проблемы нет. Специалисты, работающие с трудными подростками, говорили, что арестантская субкультура больше популярна в домах-интернатах.

Тем не менее петербургская полиция мониторит ситуацию: в центре внимания дома ребенка, семьи с трудными подростками. Анализируются и уголовные дела, фигурантами которых оказываются несовершеннолетние. Раньше АУЕ нигде не всплывало.

Гром грянул месяц назад, когда в Таврическом саду, в самом центре Петербурга группа примерно из 20 подростков избила учителя. Мужчина просто сидел на лавочке с подругой, подростки предложили поговорить по "понятиям", а потом включили кулаки. Оставив учителя лежать на земле, подростки двинулись дальше и напали на прохожего. Юношам не понравились его татуировки. Потом разгромили магазин и вынесли ящик пива...

Анна Шестакова, приятельница избитого , говорит, что в тот вечер на компанию подростков написали 16 заявлений. Нескольких мальчишек стражи порядка задержали в тот же вечер, но отпустили, мол, несовершеннолетние, а детям ночью нужно дома спать.

Анне показалось, что нападавших хорошо знали в полиции, более того, выяснилось, что трое юношей находятся под следствием и имеют браслеты, которые выдают помещенным под домашний арест...

Девушка без труда нашла аккаунты нападавших в социальных сетях. И говорит, что подростки были подписаны на группы, пропагандирующие ценности АУЕ. Сейчас таких записей уже нет. Участники нападения закрыли или удалили свои страницы в соцсетях.

Расследовать дело взялся петербургский Следственный комитет. В уголовном деле фигурируют все обстоятельства нападения, показания потерпевших. Но про субкультуру АУЕ там ничего не говорится.

- Сейчас мы устанавливаем причины, по которым ребята из разных районов, между собой не связанные ничем, кроме того что некоторые проходят по одному уголовному делу, оказались в этой истории. Являются ли они костяком, организаторами и что за этим всем было, будет выясняться в рамках расследования. Также одна из задач - установить причины, способствующие совершению преступления, - говорит начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова.

И хотя, по данным городской прокуратуры, АУЕ в детских учреждениях нет, Ольга Качанова признает: некоторые подростки проявляют интерес к блатной романтике.

От старших к младшим

Не успели улечься страсти после бесчинств в Таврическом саду, как на петербургский клуб "Цоколь" на Лиговском проспекте напали 20 молодых людей.

- Посетители собрались у клуба, образовалась небольшая очередь. Вдруг появилась группа примерно из 20 молодых людей достаточно крепкого сложения. Все они были в балаклавах. Парни стали что-то кричать, и посетители устремились в клуб. Большинство людей успели забежать, затем мы услышали стрельбу. Сотрудники клуба вызвали полицию. Но к приезду оперативников нападавшие скрылись, - рассказал "РГ" один из посетителей злополучного концерта.

Если подросткам кажется, что встреченный ими на улице человек без оснований надел футболку с рунами, то его просят "пояснить за шмот"

Выяснилось, что нападавшие обстреляли клуб из травматического оружия, разбили несколько стекол, распылили перцовый баллончик.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, задержан и арестован Андрей Линок по прозвищу "Линкор". Линок давно вышел из подросткового возраста, он дважды судим. В 2011 году его приговорили к девяти годам лишения свободы за нападения на иностранцев и два убийства. Но освободили Линкора раньше. За хорошее поведение.

Корреспондент "РГ" выяснила: между нападениями в Таврическом саду и клубе "Цоколь" есть связь. У участников двух акций есть общие друзья, которые обсуждают подробности случившегося в социальных сетях. Это неформальная группа правого толка, в нее входят подростки из разных районов города. Многие из этой тусовки подписаны в социальных сетях на группы так называемых "модников", где продается околофутбольная атрибутика и одежда со скандинавскими рунами. Но при этом многие участники этого объединения позиционируют себя как сторонники АУЕ.

- Это особенность Петербурга. Если на Дальнем Востоке данная субкультура распространяется внутри школ и интернатов, то у нас - внутри неформальных молодежных объединений. Поэтому сторонники АУЕ и не попадают в поле зрения полиции и других правоохранительных органов. Они учатся в обычных школах - не то что учителя, даже одноклассники могут не знать, что они интересуются блатной тематикой, - говорит предприниматель, продающий товары для передачи осужденным. Собеседник "РГ" уже несколько лет тесно связан с этим бизнесом и пристально следит за развитием субкультуры АУЕ в Петербурге. Он попросил не указывать его имя в публикации.

Предприниматель утверждает: процесс интеграции идей АУЕ в молодежные субкультуры начался несколько лет назад. В основном это связано с ужесточением уголовного наказания за распространение наркотиков.

В случае же с группой, которая совершала нападения в Петербурге, здесь связь с зоной, судя по всему, появилась после судебных процессов над неонацистами. Многие, как Линок, отсидели свой срок и вернулись в ту же компанию. Они не отказались от своих идей, и у них появились новые. Сам Линкор, например, наладил каналы помощи осужденным неонацистам. И хотя на своих страницах в социальных сетях он говорит об исключительно благих намерениях, на языке криминальных субкультур это называется "греть зону".

Под ударом - каждый

Внутри тусовки, участники которой связаны с нападениями на петербуржцев, есть также мода выявлять "неправильно одетых" прохожих. Если подросткам кажется, что встреченный ими на улице человек без оснований надел футболку с рунами, то его просят "пояснить за шмот". Схема не новая. Тридцать лет назад шпана провоцировала конфликт, спрашивая сигарету, десять лет назад просила позвонить, а теперь поводом для драки может стать "неправильная" футболка.

Подростковая мифология изобретательна, в социальных сетях формируются списки "правильных" и "неправильных" символов, выбираются бренды, которые пользуются в их среде уважением, и те, за которые не грех и ударить. Самые активные даже постят фотографии "неправильно одетых" людей в социальных сетях со ссылками на их аккаунты. Проблема в том, что если раньше, чтобы избежать драки, достаточно было выбрать маршрут по людным улицам, сейчас потребовать "пояснить за шмот" могут даже у тех, кто предпочитает сидеть дома.

P. S.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев считает, что для борьбы с АУЕ необходимо постараться ограничить число уголовных дел, ведь для по-клонников блатной романтики стать подследственным - только в радость.

- Нельзя допускать, чтобы криминальная идеология проникала в жизнь подростков. Мы предложили создать службу подростковой медиации, чтобы у ребят, которые преступили закон, была бы возможность избежать строгого наказания при условии примирения с потерпевшей стороной. Важно, чтобы подростки не попадали в уголовную среду.

В Смольном к предложению депутатов отнеслись без энтузиазма, ведь механизм работы примирителей пока не сформирован. Кроме того, подростковые группировки отличаются жестокостью. И если уголовную ответственность по ряду статей заменят на профилактическую беседу, то это может еще больше развязать руки крепким ребятам, с которыми и сейчас вряд ли кто-нибудь захотел бы встретиться в темном переулке.

Справка "РГ"

АУЕ - молодежная субкультура, которая впервые была зафиксирована на Дальнем Востоке в детских домах и колониях для несовершеннолетних, а потом стала набирать популярность у неблагополучных подростков по всей стране. В основе субкультуры лежат трансформированные тюремные понятия. Сторонники АУЕ романтизируют колонии, демонизируют полицию и другие правоохранительные структуры, экономической базой является сбор "общака" - средств на передачи осужденным. Общак собирается по принципу пирамиды: младшие передают деньги старшим. Нередко сбор средств бывает сопряжен с вымогательством.

Цифра

343 преступления совершили в Петербурге несовершеннолетние за 7 месяцев 2018 года.