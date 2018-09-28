При пожаре в Томске пострадали 122 квартиры

Все квартиры сгоревшей многоэтажки в томском Академгородке пострадали от огня и воды. Проживать в них в настоящее время невозможно.

Общая площадь пожара составила почти 700 квадратных метров. Полыхающий дом тушили восемь часов.

- Стремительному развитию пожара способствовали конструктивные особенности здания, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

В результате пожара полностью выгорела однокомнатная квартира на 3 этаже, балконы квартир 3-5 этажей. От огня также пострадали стены мансардного этажа, обрешетка крыши, произошло частичное обрушение кровли. Другие квартиры залиты водой.

Всего в доме по адресу Вавилова, 10 проживает 287 человек. Большинство семей нашли приют у родственников. Городские службы были готовы развернуть пункт временного размещения погорельцев на базе Академлицея. Однако он не понадобился. 14 человек разместились в гостинице Академгородка.

- Мэр Иван Кляйн взял под личный контроль вопросы оказания помощи томичам, квартиры которых пострадали в пожаре, - сообщает администрация города Томска.- Сегодня он проведет заседание с профильными заместителями, на котором будут определены меры поддержки жителям Академгородка. Сегодня же состоится встреча главы района с погорельцами для решения всех необходимых вопросов.

Напомним, вчера вечером в Томске загорелся жилой дом на улице Вавилова. Пожар начался в квартире на третьем этаже здания. По предварительным данным, произошло замыкание электрического термоса. По балконам огонь моментально перекинулся на пятый мансардный этаж дома, построенный из дерева. Большинство жильцов покинули задымленные помещения самостоятельно, еще 50 человек были выведены на улицу звеньями газодымозащитной службы. При тушении дома пострадал пожарный - ему прищемило ногу. Неравнодушные томичи собирают для погорельцев теплую одежду и вещи первой необходимости.