При пожаре в Томске пострадали 122 квартиры

Новости

К тигру Амуру из сахалинского зоопарка прибыла невеста родом с Кубани 09:36
Работу кузбасских аэропортов парализовал туман 09:34
Фургал официально вступил в должность губернатора Хабаровского края 09:31
В столичных клиниках пройдут дни открытых дверей 09:21
Турция усилит сотрудничество с Китаем в борьбе с терроризмом 09:20
На жителя Казани завели дело за избиение подростка-аутиста 09:17
В Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком 09:12
Дальний Восток получит дополнительные средства на авиаперевозки 09:12
Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ в Душанбе 09:04
Всех школьников и студентов Бурятии проверят на наркотики 09:01
Эксперт спрогнозировал дальнейший рост цен на автомобили в России 09:00
Голикова ответила на слова Кудрина об уровне бедности 08:40
Chevrolet Niva подорожает второй раз за полгода 08:23
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла 08:08
Большинство британцев высказались против Brexit 08:00
Власти итальянского Эрколано оплатили отдых ограбленным туристам 07:40
Кинофестиваль "Меридианы Тихого" назвал победителей 07:31
Самолет Air Niugini оказался в воде при посадке в Микронезии 06:36
Пассажирский самолет развалился на части в США 05:57
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5 05:56
Видео со стрельбой комплекса "Бастион" напугало британских журналистов 05:43
В Приморье представили нового врио губернатора Олега Кожемяко 05:18
Глава МИД Ирана обвинил Израиль в разработке ядерного оружия 05:15
Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии 05:09
Трамп счел выступление Кавано в сенате сильным и честным 05:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто обязан отвечать за скользкий тротуар
Верховный суд разъяснил, кто обязан отвечать за скользкий тротуар
В каких регионах отмечен рост зарплат
В каких регионах отмечен рост зарплат
"РГ"-советы: Как сдать квартиру без посредников за один день
"РГ"-советы: Как сдать квартиру без посредников за один день
28.09.2018 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в Томске пострадали 122 квартиры

Текст: Наталья Граф (Томск)
Все квартиры сгоревшей многоэтажки в томском Академгородке пострадали от огня и воды. Проживать в них в настоящее время невозможно.

Общая площадь пожара составила почти 700 квадратных метров. Полыхающий дом тушили восемь часов.

В Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком

- Стремительному развитию пожара способствовали конструктивные особенности здания, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

В результате пожара полностью выгорела однокомнатная квартира на 3 этаже, балконы квартир 3-5 этажей. От огня также пострадали стены мансардного этажа, обрешетка крыши, произошло частичное обрушение кровли. Другие квартиры залиты водой.

Всего в доме по адресу Вавилова, 10 проживает 287 человек. Большинство семей нашли приют у родственников. Городские службы были готовы развернуть пункт временного размещения погорельцев на базе Академлицея. Однако он не понадобился. 14 человек разместились в гостинице Академгородка.

Из горящего дома в Томске эвакуировали 300 человек

- Мэр Иван Кляйн взял под личный контроль вопросы оказания помощи томичам, квартиры которых пострадали в пожаре, - сообщает администрация города Томска.- Сегодня он проведет заседание с профильными заместителями, на котором будут определены меры поддержки жителям Академгородка. Сегодня же состоится встреча главы района с погорельцами для решения всех необходимых вопросов.

Напомним, вчера вечером в Томске загорелся жилой дом на улице Вавилова. Пожар начался в квартире на третьем этаже здания. По предварительным данным, произошло замыкание электрического термоса. По балконам огонь моментально перекинулся на пятый мансардный этаж дома, построенный из дерева. Большинство жильцов покинули задымленные помещения самостоятельно, еще 50 человек были выведены на улицу звеньями газодымозащитной службы. При тушении дома пострадал пожарный - ему прищемило ногу. Неравнодушные томичи собирают для погорельцев теплую одежду и вещи первой необходимости.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в разработке ядерного оружия
Видео со стрельбой комплекса "Бастион" напугало британских журналистов
Косачев назвал цель обливших нечистотами машины дипломатов РФ в Киеве
Захарова: Заявления о встрече Ханта с Лавровым - шулерство
Власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве