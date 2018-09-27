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27.09.2018 20:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При тушении горящего дома в Томске пострадал пожарный

Текст: Наталья Граф (Томск)

Во время тушения крупного пожара в жилом доме в Академгородке города Томска пострадал один из спасателей.

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- На данный момент есть один пострадавший - пожарный, он госпитализирован, ему придавило ногу, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Диана Слесарева.

В настоящее время пожар в жилом доме на улице Вавилова локализован. Его тушение продолжалось почти пять часов. Площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров. Перекрытия деревянной мансарды частично обрушились. Пожарные проливают водой верхние этажи здания, чтобы исключить повторное возгорание. Работы будут продолжаться всю ночь. На месте происшествия дежурят специалисты всех оперативных служб города.

Несколько семей, оставшихся без крова размещены на ночлег в гостинице Академгородка. Остальные пострадавшие находятся у родственников. Неравнодушные томичи собирают для погорельцев вещи первой необходимости и теплую одежду.

Напомним, сегодня вечером в Томске загорелся жилой дом на улице Вавилова. Пожар начался в квартире на третьем этаже здания. По предварительным данным произошло замыкание электрического чайника с подогревом. По балконам огонь моментально перекинулся на пятый мансардный этаж дома, построенный из дерева.

Большинство жильцов покинули задымленные помещения самостоятельно, еще 50 человек были выведены на улицу звеньями газодымозащитной службы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск РГ-Фото
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