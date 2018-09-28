Опубликовано видео с места прорыва трубы с кипятком в Петербурге

В интернете появилось видео, на котором запечатлены последствия аварии, унесшей в Санкт-Петербурге две жизни. Двое молодых мужчин (обоим по 20 лет) погибли в антикафе "Типичный Питер" из-за прорыва теплосети.

Напомним, что отопление в дома петербуржцев городская теплосеть стала подавать в последние дни сентября. Из-за прорыва магистрали на Измайловском проспекте кипяток хлынул на поверхность, образовал провал, а потом стал затекать в подвал дома номер 20, где и расположено антикафе.

Посетители и персонал, увидев подтопление, смогли эвакуироваться. Но двое молодых людей решили вернуться в зал за оставленными вещами. Спастись им уже не удалось. Тела погибших обнаружены после откачки воды. В настоящее время следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц").