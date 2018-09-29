На Южном Урале произошло землетрясение магнитудой 4,5‍

В горнозаводской зоне Челябинской области в субботу днем зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 балла.

Его эпицентр, как и в первом землетрясении, случившемся в начале сентября на Южном Урале, находился в Катав-Ивановском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, нет и разрушений.

Согласно информации федерального исследовательского центра "Единая геофизическая службы РАН", максимальная сейсмическая активность наблюдалась в 19 километрах к юго-западу от Катав-Ивановска на 10-километровой глубине.

Оперативные группы обследовали здания и инженерные сооружения в населенных пунктах района, каких-либо последствий от подземного толчка не обнаружили. По свидетельству министра общественной безопасности правительства региона Евгения Савченко, тревожных сигналов от местных жителей также не поступало.

Напомним, что 5 сентября магнитуда ночного землетрясения в окрестностях Катав-Ивановска достигала 5,5 балла, его ощутили жители многих городов и поселков Челябинской области, Башкирии. Наиболее серьезно пострадало здание больницы в районном центре.