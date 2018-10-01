Семьи погибших от кипятка в кафе Петербурга получат по два млн рублей

Семьи двух юношей, которые погибли при прорыве трубы в кафе на Измайловском проспекте в Северной столице, получат страховые выплаты, также им возместят стоимость похорон.

Как сообщили "РГ" в "Теплосети Санкт-Петербурга", каждой семье выплатят по два миллиона рублей.

Напомним, в ночь на 28 сентября во дворе дома №20 по Измайловскому проспекту, прорвало теплотрассу. Авария произошла в четырех метрах от входа в кафе, расположенного в подвальном помещении.

Кипяток стал быстро заливать заведение, которое в тот день работало до шести утра. Большинство посетителей покинули помещение, но уже когда в подвал зашли представители экстренных служб, ликвидирующие последствия аварии, в залах нашли тела двух 20-летних парней.

Следственный комитет Петербурга ведет расследование случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц".