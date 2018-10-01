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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семьи погибших от кипятка в кафе Петербурга получат по два млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Семьи двух юношей, которые погибли при прорыве трубы в кафе на Измайловском проспекте в Северной столице, получат страховые выплаты, также им возместят стоимость похорон.

Как сообщили "РГ" в "Теплосети Санкт-Петербурга", каждой семье выплатят по два миллиона рублей.

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Напомним, в ночь на 28 сентября во дворе дома №20 по Измайловскому проспекту, прорвало теплотрассу. Авария произошла в четырех метрах от входа в кафе, расположенного в подвальном помещении.

Кипяток стал быстро заливать заведение, которое в тот день работало до шести утра. Большинство посетителей покинули помещение, но уже когда в подвал зашли представители экстренных служб, ликвидирующие последствия аварии, в залах нашли тела двух 20-летних парней.

Следственный комитет Петербурга ведет расследование случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц".

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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