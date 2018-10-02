В Иркутской области возбудили дело о крушении вертолета

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения катастрофы Robinson в Бодайбинском районе Иркутской области.

Расследованием обстоятельств происшествия займется Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, сообщили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц".

В настоящее время проводятся следственные действия, назначена медэкспертиза тел погибших.

Напомним, сегодня спасатели подняли из реки Витим тела погибших в результате крушения летчика и пассажира. Место падения воздушного судна обнаружили с воздуха в понедельник вечером. Robinson вылетел из поселка Витим накануне днем и через несколько минут перестал выходить на связь. По версии следствия, вертолет столкнулся с линей электропередачи и упал в реку.