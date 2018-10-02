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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде мужчине предъявили обвинение в избиении ребенка лопатой

Текст: Светлана Цыганкова (Калининградская область)

Следственный комитет по Калининградской области предъявил обвинение 49-летнему мужчине без определенного места жительства за покушение на убийство восьмилетнего мальчика.

Напомним, ЧП произошло 27 сентября в Калининграде. Мужчина из неприязни нанес несколько ударов лопатой по голове восьмилетнему мальчику. Решив, что раны смертельные, он перенес ребенка в лесополосу а сам скрылся.

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Спустя некоторое время мальчика обнаружили прохожие, они вызвали медиков. Ребенку вовремя оказали помощь и теперь его жизнь вне опасности. Подозреваемый был задержан, он полностью признал свою вину. И объяснил причину неприязни: ранее дети из садоводческого товарищества, в том и числе и пострадавший мальчик, его обзывали. Обвинение мужчине предъявили по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего", сообщили в региональном СК.

При осмотре территории, где жил обвиняемый, на пустыре обнаружили костные останки, предположительно человека. Мужчина признался, что около года назад убил женщину, тело которой сжег и закопал на пустыре. Назначена генетическая экспертиза, которая поможет установить личность погибшей. Следователи проверяют показания по делу об этом предполагаемом убийстве. Также следком устанавливают принадлежность мужчины к аналогичным преступлениям.

Что касается покушения на жизнь ребенка, то за это обвиняемому грозит срок вплоть до пожизненного.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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