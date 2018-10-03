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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Победил горы

Пилота вертолета нашли живым спустя пять дней после жесткой посадки в Якутии
Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Якутия)
Российская газета - Федеральный выпуск №7684 (221)
3 октября пилота вертолета Robinson, который совершил жесткую посадку на севере Якутии, эвакуировали из ущелья и доставили в больницу. В горах, куда упало воздушное судно, мужчина провел пять дней.
Когда пилот вышел из вертолета, он первым делом поблагодарил своих спасителей и позвонил жене. Фото: Пресс-служба МЧС России Когда пилот вышел из вертолета, он первым делом поблагодарил своих спасителей и позвонил жене. Фото: Пресс-служба МЧС России
Когда пилот вышел из вертолета, он первым делом поблагодарил своих спасителей и позвонил жене. Фото: Пресс-служба МЧС России

29 сентября вертолет, принадлежавший якутскому предпринимателю, направлялся из города Среднеколымск в региональный центр. Что именно произошло во время полета, пока не ясно, но в итоге Robinson был вынужден совершить аварийную посадку в Момском районе республики в 27 километрах от села Сасыр.

Единственный находившийся на борту пилот смог связаться со спасателями по спутниковому телефону и сообщить, что находится в горном ущелье, передав свои координаты. Далее связь с ним пропала, но на поиски уже выдвинулись сотрудники Службы спасения Якутии и Региональной поисково-спасательной базы Дальневосточного поисково-спасательного центра.

Пилот упавшего в Якутии вертолета отказался от госпитализации

Одновременно с сотрудниками МЧС к спасательной операции подключились добровольцы - жители села Сасыр на снегоходах, которые хорошо знают местность. Однако с земли поиски затруднял сложный рельеф, а с воздуха - непогода. Из-за снега и сильного ветра вылет вертолета несколько раз откладывали.

В среду природа наконец смилостивилась, и вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" смог отправиться на разведку. Спустя некоторое время командир экипажа увидел пилота, находящегося на склоне горного хребта. Одно то, что он выжил, уже вызвало радость и удивление: выдержать на холоде пять суток способен далеко не каждый.

Мужчину доставили в ближайший районный центр - село Хонуу, откуда затем перевезли в больницу. На первых кадрах, запечатлевших выходящего из вертолета спасенного летчика, он выглядит вполне здоровым и бодро здоровается с обеспокоенной женой по телефону: "Привет, привет!"

Врачи подтвердили, что его состояние не вызывает опасений.

- Состояние пилота удовлетворительное, со здоровьем все в порядке. Он рассказал, что очень хотел выжить, поэтому спал только по десять минут, затем отжимался и бегал, - объяснил врач-анестезиолог Момской районной больницы Юрий Пономарев.

От госпитализации спасенный отказался и в тот же день в сопровождении врача отправился домой на Ан-26: очень уж хотел поскорее обнять родных.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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