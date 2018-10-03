СК возбудил дело после взрыва в школе Дагестана

Следственные органы РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело после взрыва газа в Дагестане, в результате которого тяжело пострадали пять подростков.

Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", сообщили в республиканском следственном управлении.

Установлено, что в тренерской комнате здания спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая Левашинского района произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси. Постравшие подростки, находившиеся в тот момент в помещении, получили серьезные ожоги тела. Они были экстренно госпитализированы в местную больницу, а после перевезены в Махачкалу.

- Установлено, что впритык к зданию спортзала проходит газовая труба, на которой и выявлена утечка. Через трещины в стенах здания газ попадал внутрь помещения и накапливался. После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси, - уточнили в ведомстве.

На месте ЧП назначены все необходимые судебные экспертизы. Виновные должностные лица будут установлены.