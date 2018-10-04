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04.10.2018 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места падения вертолета под Костромой

Текст: Анна Скудаева

СКР распространил видео с места падения вертолета под Костромой. На месте трагедии продолжаются следственные действия.

Главное управление МЧС по Костромской области обнародовало видеоматериалы с места крушения вертолета в Солигаличском районе Костромской области. На кадрах видно, что вертолет упал в лесу и обгорел.

Фото: depositphotos.com
Упавший под Костромой вертолет был арендован в Москве

Вертолет AS 350 с бортовым номером RA-07272 потерпел крушение 3 октября около деревни Вонышево Солигаличского района. Подростки из местного интерната увидели, как за деревней загорелся и упал вертолет, и рассказали об этом воспитателю, которая и вызвала спасателей.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы спасения в 18:40. На место крушения сразу же были отправлены экстренные службы. Спасатели и полиция прибыли в 21:20. Поисковая группа сообщила, что в разбившемся вертолете были три человека. Все они погибли.

На месте крушения продолжает работу следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель Ярославского следственного отдела на транспорте.

В МЧС уточнили, что специалисты ведомства принимали участие в поисковой операции, сейчас их часть работы на месте крушения завершена.

По факту падения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть и более лиц" (часть 3 статьи 263 УК РФ). Дело возбуждено Ярославским следственным отделом Северо-Западного СУ на транспорте СК России. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют обстоятельства трагедии и личности погибших.

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