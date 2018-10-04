Упавший под Костромой вертолет был арендован в Москве

Вертолет, потерпевший крушение под Костромой, был арендован в Москве, он принадлежал компании по организации коммерческих воздушных рейсов, сообщили корреспонденту "РГ" в Костромской транспортной прокуратуре.

Вертолет, который предположительно перевозил охотников, потерпел крушение 3 октября в лесу около деревни Вонышево Солигаличского района. Подростки из местного интерната увидели, как за деревней загорелся и упал вертолет, и рассказали об этом воспитателю, которая и вызвала спасателей.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы спасения в 18:40. На место крушения сразу же были отправлены экстренные службы. Спасатели и полиция прибыли в 21.20. Поисковая группа сообщила, что в разбившемся вертолете были три человека. Все они погибли.

Сейчас на месте крушения работает следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель Ярославского следственного отдела на транспорте. В состав группы также вошли сотрудники СУ СК по Костромской области, Костромского линейного отдела УТ МВД по СЗФО, криминалисты СКР, специалисты регионального главка МЧС, транспортной прокуратуры.

- Вертолет принадлежал московской компании, которая сдает авиатехнику в аренду. Третьего октября вертолет прилетел в 13:30. Пилот сообщил диспетчеру, что все в порядке, других полетов в этот день не планировалось. Однако впоследствии вертолет осуществил второй взлет, - сообщили в транспортной прокуратуре.

В администрации региона пояснили, что вылет, закончившийся трагедией, вертолет совершал без официального разрешения.

По факту падения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть и более лиц" (часть 3 статьи 263 УК РФ). Дело возбуждено Ярославским следственным отделом Северо-Западного СУ на транспорте СК России. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют обстоятельства трагедии и личности погибших.