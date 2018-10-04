В Костроме по факту крушения вертолета возбудили дело

По факту падения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть и более лиц" (часть 3 статьи 263 УК РФ). Дело возбуждено Ярославским следственным отделом Северо-Западного СУ на транспорта СК России, сообщила пресс-служба ведомства.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которую возглавил руководиитель Ярославского следственного отдела на транспорте. В состав группы также вошли сотрудники СУ СК по Костромской области, Костромского линейного отдела УТ МВД по СЗФО, криминалисты СКР, специалисты регионального главка МЧС.

Напомним, крушение произошло в лесу около деревни Вонышево Солигаличского района. Подростки из местного интерната увидели, как за деревней загорелся и упал вертолет, и рассказали об этом воспитателю, которая и вызвала спасателей. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы спасения в 18:40. На место крушения сразу же были отправлены экстренные службы.

Спасатели и полиция прибыли в 21:20. Поисковая группа сообщила, что в разбившемся вертолете были три человека. Все они погибли.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств крушения вертолета, выясняются личности погибших, а также причины и условия, способствовавшие крушению вертолета. Расследование уголовного дела продолжается.