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04.10.2018 00:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме по факту крушения вертолета возбудили дело

Текст: Елена Шулепова (Кострома)

По факту падения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть и более лиц" (часть 3 статьи 263 УК РФ). Дело возбуждено Ярославским следственным отделом Северо-Западного СУ на транспорта СК России, сообщила пресс-служба ведомства.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которую возглавил руководиитель Ярославского следственного отдела на транспорте. В состав группы также вошли сотрудники СУ СК по Костромской области, Костромского линейного отдела УТ МВД по СЗФО, криминалисты СКР, специалисты регионального главка МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС России
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Напомним, крушение произошло в лесу около деревни Вонышево Солигаличского района. Подростки из местного интерната увидели, как за деревней загорелся и упал вертолет, и рассказали об этом воспитателю, которая и вызвала спасателей. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы спасения в 18:40. На место крушения сразу же были отправлены экстренные службы.

Спасатели и полиция прибыли в 21:20. Поисковая группа сообщила, что в разбившемся вертолете были три человека. Все они погибли.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств крушения вертолета, выясняются личности погибших, а также причины и условия, способствовавшие крушению вертолета. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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