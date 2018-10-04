В пострадавшем от землетрясения районе Урала подсчитали ущерб

В Катав-Ивановском районе Челябинской области, пострадавшем от землетрясения 5 сентября, окончен прием заявлений на получение материальной помощи. О полученных повреждениях жилья сообщили 454 человека, сообщили в администрации района.

- Проведены обследования всех помещений и составлены специальные акты, - сообщил заместитель главы района Павел Решетов. - Времени для обращения было достаточно - практически три недели работа велась в непрерывном режиме, без выходных. В данный момент прием заявлений закончен, пакет документов сформирован и отправлен на проверку в министерство социальных отношений Челябинской области. Предварительная сумма ущерба, причиненного землетрясением населению муниципалитета, составила более четырех миллионов рублей.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Наибольшая сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском районе. Местные жители выбегали на улицу едва одетыми с детьми на руках.

Толчки повторялись весь следующий день. Последний афтершок магнитудой 4,5 балла был зафиксирован в Катав-Ивановске 29 сентября.