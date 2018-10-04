Суд признал законным решение о продлении домашнего ареста Серебренникову

Московский городской суд в четверг рассматривал жалобу адвокатов на решение о продлении режиссеру Кириллу Серебренникову срока домашнего ареста на период до 19 октября. В итоге апелляционная коллегия Мосгорсуда признала законным это решение.

"Постановление Мосгорсуда от 11 сентября о продлении срока домашнего ареста оставить без изменения", - говорится в решении.

Ранее адвокаты Серебренникова и еще одного фигуранта того же уголовного дела (продюсера Юрия Итина) попросили суд заменить своим подзащитным меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это бы, по их словам, позволило подследственным посещать место работы. В отношении Итина решение о продлении срока домашнего ареста также признано законным.

Напомним, фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" - о хищении госсредств, выделенных на культурный проект "Платформа", - инкриминируется хищение 133 млн рублей.

Проект "Платформа" был создан режиссером Кириллом Серебренниковым. Кроме него по делу в качестве обвиняемых проходят еще 5 человек: экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, продюсеры Юрий Итин и Екатерина Воронова. Обвинение последней предъявлено заочно, так как она находится за границей. Она объявлена в международный розыск.

Дело Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину и дала показания следствию.

Все обвиняемые - кроме Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, - находятся под домашним арестом. В настоящее время расследование дела завершено. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по нему и направила все материалы в суд.