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05.10.2018 11:10
Рубрика: Происшествия

Суд приговорил бывшего челябинского замгубернатора к 5,5 годам колонии

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет сообщил, что работа двух его подразделений - СК по Челябинской области и центрального аппарата - завершилась суровым приговором высокопоставленному чиновнику. Суд согласился с доказательствами, которые собрало следствие против бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Он признан виновным в совершении преступлений по самым "нехорошим" статьям Уголовного кодекса - получение взятки, мошенничество в особо крупном размере, подстрекательство к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Самое серьезное преступление бывшего чиновника - взятка. Сандаков получил взятку "в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера в сумме не менее 1,96 млн рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения". Устанавливал охранную систему директор ЧОПа "Питон" "за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОПа".
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Также суд посчитал доказанным, что в 2011-2012 годы на тот момент первый помощник губернатора Челябинской области обманом похитил у экс-сити-менеджера Озерского городского округа 1,5 млн рублей, обещав менеджеру поспособствовать сделать его главой Магнитогорска.

А в 2013 году Сандаков поручил специалисту по компьютерным технологиям незаконно залезть в чужой компьютер. В приговоре это звучит так - "осуществить неправомерный доступ к содержимому электронных почтовых ящиков и личной переписке челябинского политолога". Второй жертвой стал начальник одного из управлений администрации губернатора области.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, одних только экспертиз по делу пришлось провести больше двух десятков. В их числе - бухгалтерская, оценочная, психолого-лингвистическая и прочие. Допрошено более 70 свидетелей. Проведены необходимые обыски и выемки документов.

Преступления высокопоставленного чиновника были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые вели оперативное сопровождение по уголовному делу.

По приговору суда Сандаков отправится в колонию строгого режима на 5,5 лет и заплатит штраф в 7 млн рублей.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией
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